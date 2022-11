Así es la estrategia Tiempo de Panas, para integrar a los venezolanos en Cali

La Fundación Sidoc, en articulación con el Proyecto Integra, de USAID, implementa programas de fortalecimiento a organizaciones civiles en las comunas más vulnerables de la capital de Valle del Cauca.

En el polideportivo La Orquídea, del barrio del mismo nombre en el oriente de Cali, no hay diferencias por la nacionalidad. Se integran en una misma comunidad migrantes venezolanos, colombianos retornados y personas de acogida.

Blanca Cecilia Salgado es una líder social caleña que recibió con los brazos abiertos a sus paisanos y a los migrantes que huyeron de Venezuela y llegaron a la capital de Valle del Cauca a comenzar de nuevo.

"Me gusta mucho trabajar con los migrantes venezolanos, me gusta la forma de ser de ellos, a pesar de que tienen su temperamento como también lo tenemos los colombianos. Los migrantes son unas personas muy sencillas y humildes, los quiero mucho", completa Salgado.

En esta zona de Cali se están tejiendo historias de empatía y solidaridad, como la de Ana María Pereira, una venezolana que encontró en esta tierra un hogar tan cálido como su natal Caracas. Pereira se animó a crear la organización Lazos de Experiencia, y a su vez tiene un programa de radio que se llama Voces Viajeras, plataforma comunicacional a través del cual diagnostican las necesidades y buscan soluciones de la comuna 14 de Cali.

Rocío Gutiérrez, directora de proyectos de la Fundación Sidoc, explica que su metodología de trabajo apunta a la superación de la vulnerabilidad, la generación de oportunidades y a la transformación de dinámicas en los territorios y en las comunidades.

A partir del año 2020, la Fundación Sidoc tomó la decisión de aplicar esa metodología a poblaciones colombianas en extrema vulnerabilidad y además encontró muy pertinente acompañar el proceso de integración de la población migrante proveniente de Venezuela. Así, se sumaron a la política del Proyecto Integra de USAID, para trabajar en la reconstrucción de lazos y del tejido social, y acompañar a los migrantes y retornados en este proceso.

"Los resultados han sido muy interesantes, la población migrante ha llegado en condiciones de vulnerabilidad a territorios donde hay otras poblaciones colombianas con iguales condiciones, donde hay crimen organizado y dificultades para acceder a empleo. Parte esencial de la apuesta del Proyecto Integra, de USAID, está relacionado con eso", afirma Gutiérrez.



Precisamente, la migrante venezolana Elena Sánchez da fe de ese proceso de integración. Tiene cuatro años en Cali, vive en la comuna 14, y participa en el proyecto Coexistir Tiempo de Panas. Desde el barrio La Orquídea cuenta que su proceso de integración ha sido muy bueno. "No me he sentido excluída, he aprendido muchas cosas con mis vecinos colombianos. El venezolano es una persona echada para adelante y si nos lo proponemos podemos aportar mucho más a Colombia", dice.