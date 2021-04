Alcalde de Cúcuta le pide al presidente que abra la frontera con Venezuela

El alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, aseguró que durante varias semanas ha trabajado con los gremios de la ciudad, la sociedad civil y las autoridades de los estados fronterizos venezolanos para presentarle la propuesta al presidente Iván Duque de abrir la frontera con Venezuela, pues considera que los beneficios serán mayores para la población.

Hoy, cuando se espera que el presidente Duque visite el departamento de Norte de Santander para poner en funcionamiento un Centro de Atención Sanitaria y Transitorio de Migrantes, el alcalde Yáñez hizo la petición formal de abrir esta frontera para reactivar económicamente la región y el país.

"Si queremos que la región recupere su vocación comercial, se reactive la economía y los índices de desempleo bajen, requerimos necesariamente que la frontera se reabra", escribió el alcalde en su cuenta de Twitter.

Yáñez aseguró que desde hace unos meses vienen trabajando con las entidades nacionales, regionales y de los estados vecinos de Venezuela para recuperar el intercambio comercial mediante un trabajo articulado. "Es clave que sigamos en ese camino, pero se necesita una frontera comercial abierta de forma gradual", insistió la primera autoridad de Cúcuta.

Junto a la Gobernación de Norte de Santander y los gremios económicos, la Alcaldía de Cúcuta elaboró el documento en el que piden al presidente Duque que considere la apertura por lo menos del paso peatonal entre los dos países y, en la medida de las posibilidades, que se restablezca el comercio binacional como sucede actualmente en La Guajira.

Hay que recordar que en diferentes ocasiones, representantes del sector privado como Germán Umaña, director de la Cámara Colombo-Venezolana, también han pedido que se posibilite la actividad comercial entre ambos países. Umaña, además, ha sido crítico de mantener cerrada la frontera pues considera que lo único que se logra es dejar la economía de la región en manos de los grupos criminales y el contrabando.

En el mismo sentido se han pronunciado representantes de la sociedad civil, que han manifestado que la frontera cerrada implica mayores riesgos de violación de derechos humanos para los miles de venezolanos que siguen cruzando la frontera cada día huyendo de la crisis en su país. Recientemente, en un conversatorio organizado por el Proyecto Migración Venezuela, Lala Lovera, directora de la Fundación Comparte por una Vida Colombia, aseguró que mantener los pasos fronterizos formales cerrados implica para los niños una violación sistemática de sus derechos.

Por ahora no se conoce la reacción de la Casa de Nariño ante la nueva petición del alcalde de Cúcuta. Pero en el pasado funcionarios de la Presidencia como el gerente de Fronteras y el director de Migración Colombia habían asegurado que no era responsable epidemiológicamente abrir las fronteras porque no había la capacidad en el sistema de salud para atender un nuevo flujo grande de migrantes en el marco de la pandemia por la covid-19.

Hoy, sin embargo, como lo dicen las agencias internacionales y lo ha reconocido Migración Colombia, la realidad es que, pese a que los pasos fronterizos formales no están abiertos, miles de venezolanos siguen cruzando a través de las trochas hacia Colombia y esto podría hacer que el Gobierno nacional replantee su posición.