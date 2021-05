"Abrir la frontera es un primer paso para levantar los contenedores":Lucas Gómez

P.M.V: ¿También se espera que por ahí puedan retornar migrantes a su país?

L.G: Pues lo que vimos durante la pandemia fue un reflujo de personas que estaban en Colombia y que regresaron a Venezuela por el tema de las cuarentenas. Pero una vez inició la reactivación económica en Colombia, lo que hemos visto es un retorno de esas personas que se habían ido y nuevos migrantes llegando. Me parecería muy poco probable que tuviéramos un flujo importante de venezolanos retornando a su país dado que las condiciones socioeconómicas allá no han cambiado. Entonces, lo que sí tenemos es una expectativa de recibir en nuestro país nuevos migrantes, flujos importantes y para eso nos estamos preparando.

P.M.V: ¿Cómo puede haber una reactivación económica únicamente con la apertura del paso peatonal?

L.G: Pues simplemente una estadística: antes de la pandemia el flujo diario de personas que iban y se abastecian entre Norte de Santander y el Estado de Táchira era entre 50.000 y 60.000 personas, que venían a comprar, a consumir. Ese flujo hoy en día ha bajado a entre 5.000 y 10.000. Sabemos que con la apertura, haciéndola legal y visible se van a reactivar las compras sin necesidad de acudir a las trochas. Entonces estamos convencidos de que es una medida que reactivará. Lo segundo es que estamos convencidos de que eso es un primer paso para que del otro lado de la frontera se levanten los contenedores y podamos arrancar con el intercambio comercial.

P.M.V: ¿Cómo será el control de los flujos migratorios y la seguridad en estos puntos?

L.G: Estamos revisando toda la contingencia. Los números del personal de Migración Colombia que va a estar presente los estamos definiendo esta semana. Fue una decisión que se tomó la semana pasada, esta semana tenemos todas las reuniones. Lo que sí tenemos es que dar tranquilidad. Estamos revisando cuál va a ser la contingencia necesaria y nos iremos adaptando a las necesidades de los flujos.

P.M.V: Según comerciantes y autoridades de Norte de Santander, pese al cierre de fronteras, el paso de mercancía entre ambos países se ha mantenido mediante el contrabando ¿Qué medidas tiene proyectadas el gobierno para esta problemática?

L.G: En el tema del contrabando hemos lanzado varios planes con la fuerza pública para controlar estos pasos. Aquí se habla todavía de contrabando pero las cifras no son las mismas. Antes hablábamos de un intercambio de alrededor de unos 2.000 millones de dólares, hoy en día no llegamos a 300 o 400 millones de dólares. Realmente la ilegalidad, así digan que se mantiene y se sigue moviendo, pues no está en las mismas proporciones de lo que era el intercambio legal entre los dos países. Nosotros estamos convencidos de que cuando se dé el levantamiento de estos contenedores el intercambio comercial, no solamente de los departamentos fronterizos sino de todo el país, va a volver a surgir en esa región.

P.M.V: ¿Qué se espera que suceda tras la apertura?

L.G: Seguramente vamos a tener una contingencia, con unos flujos muy importantes, pero sabemos que nos vamos a preparar para eso y obviamente es una buena noticia para el país. Es una buena noticia para los nortesantandereanos, para los arauqueños y guajiros, tener esta frontera abierta, tener una frontera viva, una frontera legal. Eso es algo muy importante y para nosotros es enviar un mensaje en el marco de la reactivación y en el marco de la atención humanitaria para aquellos que tanto lo necesitan.

P.M.V:¿Qué pasaría si el gobierno de Nicolás Maduro se niega a abrir las fronteras a último momento?

L.G: Pues la verdad nosotros tenemos que tomar una decisión unilateral. Nosotros vamos a abrir nuestra frontera, si Venezuela toma la decisión unilateral de mantenerla cerrada es algo que él va a tener que ver con sus connacionales, lo va a tener que revisar con sus sectores económicos. Sabemos que allá también hay un clamor por parte de la sociedad civil de tener una frontera abierta, viva, de intercambio comercial legal. Entonces pues ahí tendría que revisarlo el régimen de Maduro, ver cómo puede dar una respuesta a algo que es realmente una necesidad y una realidad en esta zona fronteriza.

Finalmente, lo más importante es que aquí se da un paso muy significativo en la reactivación, en volver humanitarios esos pasos. No solamente el corredor que teníamos anteriormente, sino darle dignidad a la migración que está ingresando a nuestro país. Entonces yo creo que es una muy buena noticia. Esto va a tener un impacto importante, en primera instancia en los departamentos fronterizos, pero después en el resto de Colombia.