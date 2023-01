Esta es la cifra que requieren para atender la crisis migratoria de venezolanos

Agencias de cooperación internacional lanzaron en diciembre pasado una nueva alerta para que se incrementen las donaciones y los Gobiernos de los 17 países de acogida puedan cubrir las necesidades humanitarias de estas personas.

El éxodo masivo de venezolanos se convirtió en el año 2022 en el más grande del mundo y el que más está impactando a los países receptores en las Américas. Por tal razón, la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), codirigida por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), lanzó en el mes de diciembre un plan regional de 1.720 millones de dólares para apoyar las necesidades actuales de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela y sus comunidades de acogida en 17 países de América Latina y el Caribe.

La oficina del enviado especial para la respuesta regional a la situación de Venezuela, de la OIM, indicó en un comunicado de prensa que tras siete años de emergencia humanitaria y de crisis, millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas en la región todavía no pueden costear tres comidas al día, no tienen un alojamiento seguro y digno, y muchos se enfrentan a obstáculos para acceder a atención médica y no pueden trabajar para mantenerse a sí mismos y a sus familias.

Enfatizan que los fondos que recolecten estarán destinados a responder a esas necesidades humanitarias, complementando y apoyando los esfuerzos de los gobiernos de acogida, que son los principales responsables de la respuesta.

A su vez, insisten en que promoverán la integración socioeconómica, mediante el acceso a oportunidades de empleo, educación y regularización, así como a programas de bienestar social para que puedan lograr estabilidad financiera y una integración efectiva que les permita alcanzar su pleno potencial y contribuir al desarrollo de los países que les han acogido.

Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto de Acnur y la OIM para los Refugiados y Migrantes Venezolanos, afirmó durante el lanzamiento del plan que “las personas refugiadas y migrantes de Venezuela no pueden ser olvidadas, y que muchas han visto sus vidas paralizadas y millones luchan por alimentar a sus familias o encontrar oportunidades para reconstruir sus vidas".

Stein recalcó que los países receptores de venezolanos están deseosos de contribuir a sus comunidades de acogida con sus conocimientos, habilidades y creatividad, “y lo han estado haciendo, pero necesitan nuestro apoyo para superar sus retos más apremiantes".

De acuerdo con cifras oficiales de la ONU, más de 7,1 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela han abandonado su país en busca de seguridad y estabilidad. La gran mayoría, casi seis millones de personas, viven en 17 países de América Latina y el Caribe.

La inestabilidad, las dificultades para acceder a los servicios básicos, la xenofobia y la discriminación, y la falta de documentación han obligado a decenas de miles de personas a seguir embarcándose en peligrosos viajes, incluso a través de la Selva del Darién o cruzando las altas montañas entre Bolivia y Chile.

El empeoramiento de la situación económica mundial, junto con el carácter prolongado de esta emergencia, han desviado la atención del mundo hacia otros lugares. Aseguró el vocero de la OIM que en 2022, solo se ha recibido una cuarta parte de los fondos necesarios, lo que obligó a reducir los programas para salvar vidas en toda la región y ha puesto a muchos venezolanos al borde del abismo.